No rescaldo ao eletrizante jogo entre Fulham e Manchester City, vencido pelos comandados de Pep Guardiola (5-4), Marco Silva falou à flash da DAZN.

«Este jogo explica-se pela forma como não fomos fortes defensivamente em toda a primeira parte e no arranque da segunda parte. O plano era claro e, com bola, sabíamos que seríamos capazes de criar muitos problemas ao Man City, sobretudo nas costas dos médios deles. Quando se sofre golos como o primeiro e o segundo… Foram abordagens erradas da linha defensiva e deveríamos ter fechado o espaço interior.»

«Ainda assim, a equipa mostrou um carácter enorme, com o 5-2 acreditámos. A equipa deu tudo o que tinha e até vimos o Man City a demorar nas reposições, com alguns jogadores em dificuldades. Fizemos o 5-4 e tivemos uma grande oportunidade para empatar no final. Os jogadores mereciam pela forma como reagiram após o 5-1.»

«Vamos analisar este jogo, não estivemos bem defensivamente, porque somos fortes em casa, só tínhamos três golos sofridos em casa até este jogo. Não fomos tão fortes defensivamente e na organização, mas com bola conseguimos criar muitos problemas.»