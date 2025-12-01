O Fulham de Marco Silva recebe o Manchester City de Pep Guardiola esta terça-feira com o objetivo de quebrar um longo jejum diante dos citizens que ultrapassa em muito o reinado do treinador português na equipa londrina. A equipa de Craven Cottage perdeu os últimos 18 jogos com o rival que já não vence desde 2009.

«Vai ser um jogo muito importante. É um adversário muito difícil, uma equipa de topo. Nos últimos oito, nove, dez anos eles foram a equipa dominadora na Premier League, apenas com uma ou duas temporadas sem ganhar títulos, mas na maior parte dos anos estiveram sempre a competir pelo primeiro lugar e têm sido sempre muito, muito, muito fortes. Fizeram isto sempre com o mesmo treinador nesse período e trata-se de um treinador que fala por si próprio, por tudo o que tem feito no futebol», começa por contextualizar o treinador português.

Apesar de tudo, Marcos Silva projeta um Fulham moralizado e confiante, depois de ter somado, pela primeira vez, duas vitórias consecutivas esta época, ao bater o Tottenham (2-1), depois de já ter vencido o Sunderland (1-0).

«Para mim é claro, vamos ter um jogo muito difícil, mas as duas vitórias consecutivas dão-nos confiança que precisamos para este tipo de jogos. É verdade que há muito tempo que não conseguimos um bom resultado contra o City. Mas jogar sob os holofotes do Cottage é sempre especial, volto a dizer, frente a uma equipa muito, muito boa. Vamos esperar que consigamos virar o jogo para o nosso lado amanhã [terça-feira]», prosseguiu.

A verdade é que Marcos Silva tem ajudado o Fulham a quebrar algumas marcas negativas na Premier League e o duelo com o City também pode quebrar um longo jejum. «No meu discurso aos jogadores no final da partida no estádio do Tottenham, referi logo isso aos jogadores. Dei-lhes os parabéns pelos três pontos, pela forma como conquistamos a segunda vitória consecutiva e por termos superado aquela má sensação de não vencermos fora de casa», comentou.

A lançar o jogo com o City, o treinador também recordou aos jogadores o longo jejum sem vencer a equipa de Guardiola. «As minhas últimas palavras para eles foram sobre nosso histórico recente contra o City e como isso representa uma oportunidade para mudarmos essa situação e jogarmos para vencer», acrescentou.

Apesar de ter vencido os últimos dois jogos, o Fulham segue no 15.º lugar da Premier League, com apenas seis pontos de vantagem sobre a linha de água. «Sempre que entramos em campo para jogar um jogo, o nosso objetivo é vencer e amanhã à noite não será diferente. Vamos com tudo – um grande desafio para nós, um desafio que queremos enfrentar, e queremos seguir numa direção que nos dê as condições para lutar e conquistar os três pontos», destacou ainda.