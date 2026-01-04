O jogo do Fulham frente ao Liverpool tinha início previsto para as as 15h00, mas acabou por ser retardado devido a uma emergência médica, como informa o conjunto orientado por Marco Silva.

Segundo avançou a imprensa inglesa, um adepto sentiu-se mal nas bancadas e corre risco de vida, o que obrigou a atrasar o início da partida.

