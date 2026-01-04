Fulham
Há 10 min
Fulham-Liverpool atrasado devido a emergência médica
Jogo começou 15 minutos mais tarde do que o previsto
O jogo do Fulham frente ao Liverpool tinha início previsto para as as 15h00, mas acabou por ser retardado devido a uma emergência médica, como informa o conjunto orientado por Marco Silva.
Segundo avançou a imprensa inglesa, um adepto sentiu-se mal nas bancadas e corre risco de vida, o que obrigou a atrasar o início da partida.
Due to a medical emergency at the ground, kick-off has been delayed by 15 minutes.— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 4, 2026
