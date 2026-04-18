Fulham
Há 17 min
Inglaterra: Fulham de Marco Silva empata no dérbi com o Brentford
Equipa do treinador português falha salto na tabela, mas continua de olho na Europa
SS
O Fulham de Marco Silva não foi além do nulo na visita ao Brentford, na 33.ª jornada da Premier League. Neste sábado, Raúl Jiménez (ex-Benfica) foi aposta do treinador português aos 67 minutos. Apesar do ascendente das “Abelhas”, o Fulham fez o empate prevalecer neste dérbi londrino – e bem pode agradecer ao guardião Leno.
Assim, o Fulham encaixou a segunda jornada sem vencer e continua no 12.º lugar, com 45 pontos, a três dos lugares europeus. Segue-se a receção ao Aston Villa (4.º) no sábado (12h30).
Por sua vez, o Brentford registou o quinto empate consecutivo no campeonato e a sexta jornada a pontuar, atingindo os 48 pontos no sétimo lugar. A 27 de abril há visita ao Manchester United (3.º).
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS