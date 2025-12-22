O Fulham de Marco Silva alcançou a segunda vitória consecutiva na Premier League, na noite desta segunda-feira, na receção ao Nottingham Forest (1-0). Em duelo da 17.ª ronda, Raúl Jiménez fez o único golo, de penálti, aos 45+5 minutos. O avançado mexicano – ex-Benfica, de 34 anos – alcançou o quarto golo na época.

Back to it in SW6. 🌪️ pic.twitter.com/QXCBs42b52 — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 22, 2025

Assim, os comandados de Marco Silva sobem ao 13.º lugar, com 23 pontos, igualando Brentford e Newcastle (11.º). Segue-se a receção ao West Ham de Nuno Espírito Santo, no sábado (15h), adversário que ocupa o 18.º lugar.

Por sua vez, o Nottingham é 17.º, com 18 pontos, cinco de vantagem sobre a zona de despromoção. No sábado, às 12h30, há receção ao Manchester City (2.º).