Fulham
Há 17 min
Inglaterra: Fulham de Marco Silva vence Nottingham com golo de Jiménez
Ex-Benfica alcança o quarto golo na época e agudiza campanha do Nottingham
SS
SS
O Fulham de Marco Silva alcançou a segunda vitória consecutiva na Premier League, na noite desta segunda-feira, na receção ao Nottingham Forest (1-0). Em duelo da 17.ª ronda, Raúl Jiménez fez o único golo, de penálti, aos 45+5 minutos. O avançado mexicano – ex-Benfica, de 34 anos – alcançou o quarto golo na época.
Back to it in SW6. 🌪️ pic.twitter.com/QXCBs42b52— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 22, 2025
Assim, os comandados de Marco Silva sobem ao 13.º lugar, com 23 pontos, igualando Brentford e Newcastle (11.º). Segue-se a receção ao West Ham de Nuno Espírito Santo, no sábado (15h), adversário que ocupa o 18.º lugar.
Por sua vez, o Nottingham é 17.º, com 18 pontos, cinco de vantagem sobre a zona de despromoção. No sábado, às 12h30, há receção ao Manchester City (2.º).
