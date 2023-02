O Fulham regressou às vitórias na Premier League depois de três partidas sem vencer no campeonato. A equipa de Marco Silva recebeu e venceu o Nottingham Forest por 2-0.

Com João Palhinha a titular, o Fulham chegou ao golo por Willian, aos 17 minutos.

A vitória dos londrinos foi uma incógnita até ao minuto 88, altura em que Solomon fez o 2-0 e acabou com as dúvidas no jogo.

Com este triunfo, o Fulham continua na luta europeia na Premier League até porque o Brighton empatou 1-1 com o Palace e o Tottenham fez ainda pior.