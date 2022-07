Marco Alexandre Saraiva da Silva, Marco Silva no futebol, é um de muitos portugueses que tem expandido a marca da qualidade dos treinadores lusos por esse mundo fora.

Fez história no Estoril, venceu uma Taça de Portugal no Sporting e depois emigrou para a Grécia, onde foi campeão com as cores do Olympiakos.

Nos últimos anos tem andado por Inglaterra: as primeiras experiências, no Hull City, no Watford e no Everton, não foram brilhantes, mas foi no Fulham que se deu a conhecer verdadeiramente por terras de Sua Majestade, com a subida à Premier League, numa época de alto nível da equipa de Londres.

Numa entrevista exclusiva, o Maisfutebol/TVI encontram Marco Silva por terras algarvias, onde o Fulham participou no Troféu do Algarve, para preparar o regresso ao principal escalão do futebol inglês

Entre vários assuntos, o técnico português aborda a contratação de João Palhinha, elogia Fábio Carvalho e passa os olhos pelo futebol português: desde a chegada de Roger Schmidt ao Benfica a um possível regresso à Liga.

Nesta parte da entrevista, o treinador do Fulham fala precisamente sobre a opção dos encarnados por Schmidt e diz que um dia pode voltar a Portugal, apesar de assumir a preferência por Inglaterra.

Como vê a chegada de um treinador estrangeiro, Roger Schmidt, ao Benfica?

É uma novidade nos três grandes num passado recente, mas era algo que acontecia há alguns anos. Nos últimos oito, dez anos não aconteceu tanto, mas antes disso acontecia com alguma regularidade. A minha opinião é muito clara: treinador não tem nacionalidade nem idade. Se tiver qualidade, isso não interessa.

E o que é que Roger Schmidt pode oferecer ao Benfica?

Vem com a ambição que o clube [Benfica] exige e merece, para um campeonato diferente, portanto terá o seu momento de adaptação. Como sabemos, mesmo sem as condições de outros países, o campeonato português tem uma dificuldade muito própria. Os treinadores são de grande qualidade e conseguem ser muito efetivos com as armas que têm. Tem a sua ideia muito clara, parece-me, e dará o seu melhor para ter sucesso.

Nos últimos anos tem trabalhado preferencialmente em Inglaterra, mas também já foi associado a clubes portugueses. A curto/médio prazo é possível termos o Marco Silva de regresso a Portugal?

É difícil dizer qual será o mercado ou se haverá ou não um regresso a Portugal, isso não é importante. Tomei algumas decisões na minha carreira não tanto em função de ser o clube A, B ou C, mas muito pela competição e o país onde queria estar. Mesmo depois de sair do Everton, naquele interregno de ano, ano e meio, fui tendo algumas propostas, mas o meu objetivo sempre foi voltar a Inglaterra. Foi uma decisão de voltar a uma competição e a um país, neste caso até com alguns riscos, pois fui para o Championship. Mas tomei essa decisão porque queria regressar a Inglaterra e à Premier League. Não quero com isto dizer que só trabalho em Inglaterra, de todo, posso trabalhar noutros países. Um dia talvez voltarei a Portugal, não consigo dizer que sim ou que não. Mas faz parte da carreira de um treinador, não penso muito a longo prazo, sinceramente. Quando assinei um contrato de três anos com o Fulham foi para cimentar o clube onde merece estar [Premier League]. Penso sobretudo no presente, com muito trabalho pela frente para continuar a ter sucesso neste clube.