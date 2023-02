O Fulham vive atrás de uma temporada recorde na Premier League. A equipa de Marco Silva está no sexto lugar do campeonato e, por esta altura, apenas a matemática não assume que os cottagers vão ficar no primeiro escalão.

Esse é, desde logo, o primeiro feito do técnico português e dos seus jogadores. Tirarem o clube do elevador em que tem andado nas últimas épocas: ora subia à Premier League, ora descia na temporada seguinte.

Desta vez, o Fulham veio para ficar.

Marco Silva e João Palhinha, a contratação mais cara do Fulham

Livre de aflições, a temporada pode ser histórica. O clube pode mesmo voltar a uma prova da UEFA – curiosamente, o Fulham nunca perdeu um jogo em casa nas competições europeias.

Para que isso suceda, é possível que se tenham de bater alguns recordes, sabendo disto: após o Mundial, só uma equipa tem melhor aproveitamento do que o Fulham na Premier League.

O 16.º investimento mais baixo da Premier League

A história da temporada começa com dinheiro. O “pouco” que o Fulham investiu tendo em conta a concorrência na Premier League. Em 20 equipas da liga inglesa, o Fulham teve o 16.º maior investimento, com 70,5 milhões de euros em compras nos mercados de transferências de 2022/23.

Abaixo ficam apenas Brighton, Brentford, Leicester e Crystal Palace. De resto, há 13 equipas em 20 que investiram acima dos 100 M€ na época.

O investimento nas duas janelas de transferência, dados do Transfermarkt

João Palhinha, o homem com mais tackles na Premier League, foi o jogador mais caro dos cottagers, que viram sair Frank Aguissa para o Nápoles e o influente Fábio Carvalho, que se mudou para o Liverpool, depois de vencer o Championship com o Fulham.

O dinheiro não compra tudo, seguramente, e daí que a sexta posição na Premier League seja ainda mais relevante quando se olha ao investimento que os três últimos classificados colocaram em 2022/23:

West Ham, 194 M€

Leeds Utd, 145,6 M€

Southampton, 143,6 M€

Mais do dobro do Fulham, em todos os casos.

Tantos a marcar golos, mas também os amarelos do Fulham e de Palhinha

Em campo, a equipa de Marco Silva tem uma diversidade que a leva a ter 12 jogadores diferentes a marcar golos na Premier League. Só o Arsenal tem mais pessoas a fazer golos (13).

Mitrovic atingiu os dois dígitos e é o goleador da equipa (11 golos), Andreas Pereira está no top5 de assistências do campeonato, Palhinha é o número um em tackles e apenas Newcastle, ManUtd e Arsenal apresentam mais jogos sem sofrer golos.

Num dado a rever, o Fulham é a equipa que mais amarelos vê, com João Palhinha no topo dessa estatística a par de Joelinton (Newcastle) com nove.

No pódio da Premier League após o Mundial 2022 e a curiosa comparação com os Wolves

O Mundial 2022 partiu a temporada europeia em dois. Há um antes e um depois do Qatar. E é aí que os números do Fulham saltam à vista na comparação com a concorrência.

As equipas que mais pontos conquistaram após o Campeonato do Mundo são: Manchester United, 23, Manchester City, 20, Fulham, 19, Arsenal 17.

Só por aqui, os cottagers entrariam no pódio da liga inglesa. Ainda assim, o Fulham de Marco Silva tem um rendimento após o Mundial superior ao campeão Manchester City. A equipa de Guardiola somou 20 pontos em 10 jogos, o Fulham 19 em 9.

Ou seja, os citizens têm um aproveitamento de 66,6 por cento, os londrinos de 70,3. O que significa que só uma equipa fez melhor em toda a Premier League após o Mundial 2022: o Manchester United, com 76,6 por cento dos pontos em disputa conquistados.

O Fulham é a terceira equipa com mais pontos conquistados após o Qatar2022 e a segunda no aproveitamento de pontos

O Fulham apresenta também uma das maiores subidas de aproveitamento pontual na comparação antes e após o Qatar2022.

Antes, os cottagers nem sequer metade dos pontos em disputa conseguiram conquistar. Aproveitaram 42,2 por cento. Isso compara com os 70,3 por cento de dezembro para cá, uma subida de 28,1.

O que é curioso é que, apesar do número, também aqui, há uma equipa que apresenta uma subida maior do que o Fulham. Precisamente, o próximo adversário: o Wolverhampton.

Os Wolves conquistaram 22,2 por cento dos pontos em disputa, depois do Mundial subiram esse aproveitamento em 31,9 por cento, a maior subida da Premier League, seguida do Fulham; no lado oposto está o líder Arsenal

Os Wolves foram para a pausa em último lugar, melhoraram o aproveitamento pontual em 31,9 por cento e saíram do fundo da tabela. São 15.º em 20 equipas, três pontos acima da linha de água.

Nesta sexta-feira, as duas equipas defrontam-se de novo. É o terceiro duelo da época entre ambas, depois do 0-0 no Molineux e da transferência de João Palhinha.

A melhor época da História do clube?

Caso vença o Wolverhamtpon, o Fulham passará a ser a equipa cujo rendimento pontual na Premier League mais subiu desde o Mundial 2022. Para além disso, somará o 12.º triunfo na Premier League e fica a duas vitórias do máximo que conseguiu (14 em 2008/09).

Naquela temporada, os cottagers eram comandados por Roy Hogdson e chegaram ao sétimo lugar. Marco Silva tem a equipa no sexto. Qualquer coisa como isso, ou melhor, tornará a atual temporada a melhor de sempre do clube na liga inglesa.

Depois, há outros registos menores do que uma posição de liga, mas igualmente relevantes do desempenho histórico que o Fulham pode vir a ter na Premier League.

O máximo de pontos que o Fulham conseguiu na Premier League é de 53, em 2008/09. Atualmente soma 38. O melhor registo de golos marcados é de 52 golos (2003/04 e 2004/05). A 14 jornadas do fim, faltam 17 para igualar esse máximo.

Segue-se Lopetegui, e os seus lobos portugueses…