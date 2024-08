Sander Berge é reforço do Fulham de Marco Silva até 2029, com opção de mais um ano, anunciou esta quinta-feira o clube inglês.

«O clube tem o prazer de confirmar a contratação de Sander Berge do Burnley por um valor não revelado», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 26 anos, o médio norueguês deixou o recém despromovido Burnley e mudou-se para o Fulham por cerca de 20 milhões aos cofres do Fulham, segundo avança a imprensa internacional.

Ao longo da carreira, Sander Berge representou o Asker SK, Valerenga, Genk e Sheffield United. Na temporada passada, ao serviço do Burnley, fez 40 jogos, dois golos e duas assistências.

Depois da saída de João Palhinha para o Bayern Munique, Marco Silva reforça o meio campo.

