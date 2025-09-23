Taça da Liga inglesa: Vítor Pereira e Marco Silva avançam para os "oitavos"
Everton e Cambridge United saem de cena às mãos dos treinadores portugueses
Os Wolves de Vítor Pereira – últimos na Premier League, sem pontos em cinco jornadas – venceram na receção ao Everton, por 2-0, nos “16 avos” da Taça da Liga. Na noite desta terça-feira, o defesa Toti Gomes e o avançado Rodrigo Gomes foram suplentes utilizados nos “Lobos”, enquanto o avançado Beto saltou do banco dos visitantes.
O médio Munetsi inaugurou o marcador aos 29 minutos, enquanto o avançado Arokodare confirmou o triunfo aos 88 minutos.
Por sua vez, Marco Silva liderou o Fulham para um triunfo magro na receção ao Cambridge United (1-0), emblema da quarta divisão. O único golo foi apontado pelo médio Smith Rowe, aos 66 minutos.
Assim, Wolves e Fulham juntam-se a Liverpool, Chelsea, Swansea, Brentford, Grimsby, Crystal Palace, Cardiff, Wrexham, Wycombe e Brighton nos “oitavos”.
