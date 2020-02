O Governo propôs nesta quarta-feira subir de sete para dez euros o aumento salarial dos funcionários públicos que recebem menos.

Em causa estão os ordenados entre os 635 e os 683 euros mensais. A decisão resultou de uma reunião entre o Governo e os sindicatos da Função Pública, que demonstraram desagrado com o acordo, considerando a proposta insuficiente.

«A resposta do Governo foi manter em 0,3% a atualização salarial para os funcionários públicos e aumentou de sete para 10 euros a atualização para os níveis 4 e 5 da Tabela Remuneratória Única [TRU]», disse Ana Avoila, da CGTP, no final de uma reunião no Ministério da Modernização do Estado e Administração Pública.