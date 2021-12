A UEFA vai distribuir 4,6 milhões de euros provenientes do fundo de solidariedade, pelos clubes da I e II Ligas, mais 400 mil euros do que no ano passado.

Em comunicado, a Liga informou que «o valor de 4.578.761 euros» será dividido pelos 31 clubes que não participaram na fase de grupos das competições europeias na época passada (2020/21). Ora, desta forma, FC Porto, Benfica e Sp. Braga não recebem qualquer montante.

São abrangidos por esta medida 15 clubes do primeiro escalão e 16 do segundo. Cada emblema vai receber perto de 148 mil euros para investir no futebol de formação.