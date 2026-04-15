Último adeus a Vicente Lucas vai contar com passagem pelo Restelo
Cortejo pedonal entre o Mosteiro dos Jerónimos e o estádio onde o antigo internacional fez toda a carreira
O último adeus ao magriço Vicente Lucas, marcado para esta quinta-feira, vai contar com uma simbólica passagem pelo Estádio do Restelo, onde o antigo internacional português jogou toda a carreira com a camisola do Belenenses.
As cerimónias fúnebres começaram já esta quarta-feira, a partir das 17h00, com o velório marcado para a capela do Mosteiro dos Jerónimos, por onde vai passar, pelas 19h00, o plantel sénior do Belenenses.
Já na quinta-feira, pelas 11h00, está marcada uma missa de corpo presente, antecedida da saída para o Estádio do Restelo, que será feita num cortejo pedonal.
A bancada poente inferior do Estádio do Restelo vai estar aberta aos adeptos, que poderão assistir, a partir do meio-dia, ao cortejo sobre o relvado, antes de se fazer um minuto de silêncio junto ao busto de Vicente Lucas no Mural dos Campeões.
Depois do Estádio do Restelo, o corpo de Vicente Lucas segue para o crematório de Barcarena.
Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, Vicente Lucas somou 20 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, quatro das quais na fase final do Campeonato do Mundo de 1966, em Inglaterra.
A nível de clubes, o antigo central só representou o Belenenses como sénior e somou 284 jogos entre 1954 e 1967, tendo conquistado uma Taça de Portugal em 1959/60, numa final frente ao Sporting (2-1).