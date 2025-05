Em disputa direta com o FC Porto pelo último lugar do pódio da Liga, o Sp. Braga espera regressar aos triunfos frente ao Casa Pia, depois do empate caseiro com o Santa Clara (1-1), que permitiu a colagem dos dragões no terceiro lugar da tabela.

«Teremos de corrigir o que não fizemos muito bem nos últimos dois jogos, porque tivemos duas entradas em falso. Juntámos a equipa esta semana e vimos os primeiros 10 minutos desses jogos, porque a partir daí a equipa jogou a um nível completamente diferente, e fomos especificamente perceber porque não entrámos bem. Demos voz aos jogadores e não foi por uma questão de atitude ou de vontade. As questões, pontuais, foram bem identificadas até pelos jogadores», salientou o treinador dos arsenalistas, Carlos Carvalhal, na antevisão à visita a Rio Maior para defrontar o Casa Pia, na 33.ª jornada da Liga.

O técnico pede respeito máximo pelo próximo adversário, rejeitando fazer uma gestão da utilização de Niakaté, João Moutinho, Racic, Zalazar e Gabri Martínez, todos em risco de falhar a última jornada, frente ao Benfica, caso vejam um cartão amarelo no jogo deste sábado.

Carlos Carvalhal comentou ainda o episódio, insólito, que viveu na jornada anterior, quando foi derrubado, inadvertidamente, por um jogador do Santa Clara, junto ao banco de suplentes bracarense.

«Foram as dores mais violentas da minha vida, nunca pensei que deslocar um ombro desse uma dor tão forte. A partir desse momento, não consegui ver nada à minha frente. Estava mortinho para ir para o hospital, mas achei que devia ficar. Sem ser herói, achei que devia dar o exemplo. Levei morfina na ambulância porque as dores eram horríveis. Depois, detetaram-me uma pequena fratura», explicou o treinador.

O Casa Pia recebe o Sp. Braga no próximo sábado (20:30), no Estádio Municipal de Rio Maior, num encontro referente à 33.ª jornada da Liga. Pode acompanhar tudo sobre a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.