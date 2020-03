Tom Brady, um dos mais mediáticos jogadores da história do futebol americano, já tem novo clube.

Três dias depois do adeus ao New England Patriots, onde estava há 20 anos, o quarterback foi anunciado nos Tampa Bay Buccaneers, que anunciaram o atleta que pela primeira vez na carreira era free agent.

Os Tampa Bay Buccaneers venceram o Super Bowl em 2003 e assumem que a contatação de Tom Brady tem como propósito a conquista do título, agora com a ajuda do seis vezes campeão da NFL.