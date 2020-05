A NFL, através do porta-voz, já afirmou que o início da próxima época não será adiado devido à pandemia.

Mas o mesmo não pode dizer-se dos planos traçados para realizar cinco jogos fora dos Estados Unidos. Os quatro jogos previstos para Londres - dois em Wembley e outros dois no estádio do Tottenham de José Mourinho - e um outro que ia ter lugar no México, mais concretamente no mítico Estádio Azteca, palco das finais dos Mundiais de 1970 e 1986, foram riscados da agenda da Liga profissional de futebol americano.

«Acreditamos que a decisão de jogar todos os nossos jogos no nosso país esta época e a mais acertada para os nossos jogadores, os nosso clubes e todos os nossos fãs nos Estados Unidos, México e Reino Unido», disse o vice-presidente executivo da NFL, Cristopher Halpin numa nota emitida esta segunda-feira. O mesmo responsável acrescentou que a decisão foi apoiada pelos parceiros mexicanos e britânicos e diz esperar que em 2021 seja possível realizar jogos nestes países.

Os jogos em Londres seriam realizados a 27 de setembro, 4 de outubro, 25 de outubro e 1 de novembro: os dois primeiros no recinto do Tottenham e os últimos em Wembley.