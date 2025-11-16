Futebol Americano
VÍDEO: jogo da NFL em Madrid marcado com festejo «à Ronaldo»
Jack Jones, dos Miami Dolphins, fez a famosa pirueta do antigo jogador do Real Madrid
Este domingo foi dia de futebol americano no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid.
No duelo entre os Miami Dolphins e Washington Comanders, o resultado marcava 13-13 quando, no tempo-extra, Jack Jones roubou uma preciosa bola e festejou «à Ronaldo», antigo jogador dos merengues.
A equipa da Califórnia acabou mesmo por vencer o encontro por 16-13, com a «benção» do capitão da Seleção Nacional.
Veja aqui:
