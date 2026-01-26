Está definido o embate do Super Bowl. No próximo dia 8 de fevereiro, em Santa Clara, Califórnia, os New England Patriots vão defrontar os Seattle Seahawks, num reencontro com sabor a déjà vu, dez anos depois da final de 2015, ganha pelos Patriots naquela que foi a 11.ª e última presença no Super Bowl sob liderança de Tom Brady.

Os Seahawks carimbaram o apuramento ao vencerem os Los Angeles Rams por 31-27, na final da Conferência Nacional, num jogo intenso e equilibrado, disputado em Seattle. A equipa da casa esteve sempre na frente do marcador, mas só garantiu o triunfo nos minutos finais, num encontro em que Sam Darnold foi a grande figura.

O quarterback lançou para três touchdowns e acumulou 374 jardas, comandando um ataque eficaz e seguro nos momentos-chave. Ainda assim, os Rams mantiveram-se sempre na discussão do resultado e chegaram aos derradeiros cinco minutos apenas a quatro pontos de distância.

A jogada decisiva surgiu já perto do fim, quando Los Angeles, no quarto down e a poucas jardas da zona de ensaio, optou por arriscar tudo em vez de tentar o pontapé de campo. Matthew Stafford lançou para Terrance Ferguson na end zone, mas Devon Witherspoon desviou o passe, permitindo aos Seahawks recuperarem a posse de bola e segurarem a vitória.