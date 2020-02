Os Kansas City Chiefs conquistaram este domingo à noite (madrugada de segunda-feira em Portugal) o Super Bowl, ao derrotarem os San Francisco 49ers por 31-20, num encontro realizado em Miami.

Na final da NFL, a equipa do estado do Missouri chegou a estar a vencer no segundo quarto por 10-3, mas em pleno quarto período perdia por 20-10. Ainda assim, uma excelente recuperação permitiu-lhe conquistar o segundo título de campeão da história e o primeiro em 50 anos.

Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, foi o obreiro de uma reta final perfeita, com três passes seguidos para touchdown. Com apenas 24 anos, tornou-se no jogador mais jovem da história a ser distinguido com o prémio de jogador mais valioso (MVP) do Super Bowl.