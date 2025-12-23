Segundo anunciou o FC Porto nesta terça-feira, o memorial a Jorge Costa, construído a partir das homenagens espontâneas deixadas junto ao Estádio do Dragão aquando da sua morte, estará disponível para visita livre no próximo domingo, dia 28 de dezembro.



Nessa data, o antigo presidente do clube completaria 88 anos. Assim sendo, a direção liderada por André Villas-Boas abre visita ao público de forma livre e gratuita, entre as 10 e as 18 horas. A entrada acontece pelo P1 (Parque 1) do Estádio do Dragão.



O memorial localiza-se no corredor de acesso aos balneários. «Foram mais de dez mil os objetos recolhidos e trabalhados pela equipa museológica do FC Porto de modo a serem preservados para, posteriormente, uma parte deles poderem integrar o memorial permanente agora edificado», escreve o clube, no seu sítio oficial.



Além disso, o clube diz que a partir desse dia o Memorial passará a integrar a Tour FC Porto (Museu + Estádio). Pinto da Costa morreu a 15 de fevereiro deste ano, na Campanhã, menos de um ano após ter deixado a presidência do clube que liderou por 42 anos.