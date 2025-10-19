Depois da vitória por 4-0 frente ao Celoricense, na Taça de Portugal, o FC Porto regressou ao trabalho na manhã de domingo para preparar o jogo da terceira jornada da Liga Europa, frente ao Nottingham Forest, em Inglaterra.

João Costa, Martim Fernandes, Yann Karamoh e Ángel Alarcón, que ficaram de fora no jogo da Taça, foram titulares pela equipa B na vitória por uma bola frente ao Marítimo. Farioli assistiu a esse jogo no Olival.

No boletim clínico mantêm-se Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Zaidu, que continuam fora das opções.

Os dragões têm novo treino marcado para a manhã de terça-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa.