Na fase de todas as decisões do campeonato nacional de juniores, o FC Porto tratou de segurar o troféu neste sábado na penúltima jogada. Diante do Famalicão, no Olival, a equipa venceu por 3-2.

Duarte Cunha, extremo que renovou recentemente pelos dragões, fez o primeiro golo da tarde logo aos quatro minutos. O campeão mundial em sub-17 Mateus Mide reforçou a vantagem aos 16 minutos.

Tudo parecia bem encaminhado para o FC Porto, mas o Famalicão reagiu. Aos 25 fez o 2-1 e aos 62m empatou a partida a duas bolas. O Famalicão teve uma grande oportunidade, já em cima dos 90m, com um cabeceamento ao poste.

Os dragões pareciam destinados ao terceiro jogo seguido sem vencer. Porém, aos 90+5m, Duarte Cunha ultrapassou o guarda-redes e encostou para dentro da baliza de pé esquerdo, soltando a festa.

O FC Porto fica com mais sete pontos do que o Benfica, segundo classificado com menos um jogo. Na última jornada os dragões deslocam-se ao terreno do Sporting, em Alcochete.