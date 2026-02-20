São pequenos jogadores, mas o exemplo é enorme.

No passado domingo, momentos antes do apito inicial, meninos de 13 e 14 anos do Coimbrões deram uma lição de desportivismo às bancadas.

Antes de o árbitro apitar para o início dérbi gaiense frente ao Canidelo, da 2.ª divisão do campeonato de sub-15 da Associação de Futebol do Porto, os jogadores da equipa da casa exibiram mensagens destinadas aos pais, que assistiam ao jogo na bancada.

«Tu educas, o treinador treina. Faz apenas a tua parte»; «Se a vitória é mais importante para ti do que para nós, estás errado»; «O teu filho sabe quando erra! As tuas críticas não ajudam»; «Deixa-me jogar… Não me digas o que fazer.»

Foram estas e outras mensagens em defesa do desportivismo que os jovens jogadores exibiram para as bancadas, no Parque de Jogos Silva Matos, em Vila Nova de Gaia, de modo a sensibilizarem os próprios pais a respeitarem os valores do futebol de formação.

«A maior parte dos pais sabe comportar-se, mas há algumas situações pontuais em que tal pode não acontecer e a nós, enquanto clube, cabe-nos fazer a nossa parte. Por isso, ao longo do mês de fevereiro, que é dedicado à ética desportiva, estamos a levar a cabo nos jogos em casa esta iniciativa, com a devida autorização da AF Porto, que é transversal a todos os escalões do clube», afirma ao Maisfutebol Miguel Moreira, coordenador da formação do Coimbrões.

«São os próprios miúdos que escolhem que frases querem levar para mostrar em campo. Além desta, temos outras ações sobre ética no desporto, como um questionário sobre o tema aos jovens atletas e uma ação de formação, à margem dos treinos», conclui o diretor do clube gaiense, que desta forma tenta cultivar os valores de «fair-play» através dos mais de 300 jovens atletas que fazem parte dos seus escalões de formação.

Fotos: João Soares