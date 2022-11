O internacional português Bê Martins foi eleito esta sexta-feira o melhor jogador de futebol de praia, na gala Beach Soccer Stars, que decorreu no Dubai.

O atleta do Sporting de Braga conquistou os três títulos nacionais em 2022, nomeadamente, o Campeonato de Elite, a Taça de Portugal e a Supertaça. Além disso, foi finalista na Euro Winners Cup com os arsenalistas.

Bê Martins é o terceiro português a conquistar a distinção de melhor do mundo, depois de Madjer (2015 e 2016) e Jordan Santos (2019). O jogador de 32 anos bateu a concorrência do suíço Noel Ott e do espanhol Chiky Ardil.

Bê Martins, além do Sp. Braga, representou ainda o Catania (Itália), Real Munster (Alemanha), Lokomotiv Moscovo (Rússia) e Seferihisar Cittaslow (Turquia) em 2022.