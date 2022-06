O Sporting de Braga e a casa do Benfica de Loures apuraram-se para a final da Taça Europeia de futebol de praia, na Nazaré.



Os minhotos, vencedores da competição em três ocasiões (2017, 2018 e 2019), vai defrontar a filial do Benfica, que está pela primeira vez na final da prova.

Os bracarenses derrotaram os franceses do Grande Motte PSB por 7-2, com golos de Datinha, Bê Martins, Filipe Silva (2), André Lourenço e Leo Martins, enquanto, pouco antes, a Casa do Benfica de Loures superou os israelitas do Falfala BSC por 5-3, num jogo em que valeram os golos de Chiky Ardil, Luís Henrique (2), Paulinho e Seixas.

A Taça europeia de clubes de futebol de praia é um torneio anual, em que participam os campeões nacionais e melhores classificados dos campeonatos nacionais da modalidade na Europa, de modo semelhante à Liga dos Campeões de futebol.



A final da prova está agendada para as 19h00 do próximo domingo.