O Brasil sagrou-se Campeão do Mundo de futebol de praia este domingo depois de vencer a Bielorrússia na final da prova por 4-3.

Nas Seicheles, o primeiro período ficou marcado pelo equilíbrio e terminou empatado a um golo. A diferença no encontro foi feita no segundo período onde a estreante Bielorrússia acabou derrotada por 2-0.

No último período, a equipa do leste europeu ainda reagiu mas a vitória por 2-1 nos derradeiros 12 minutos não foi suficiente e o Brasil acabou por vencer por 4-3 e levar o título para casa, numa prova em que Portugal ficou com o terceiro lugar.

Esta é a sétima vez que o Brasil venceu o Campeonato do Mundo de futebol de praia desde que a prova é organizada sob a chancela da FIFA.