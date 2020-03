O jogo de preparação entre as seleções de futebol de praia do Brasil e de Portugal (4-3), realizado neste domingo, foi condicionado pela chuva intensa que se faz sentir na zona de Santos, em São Paulo (Brasil).

A arena na Praia do Gonzaga transformou-se num autêntico lamaçal para o chamado Desafio dos Campeões, apenas dos esforços desenvolvidos pelos responsáveis do evento ao longo dos últimos dias.

Portugal esteve a vencer por 3-0 no jogo de preparação mas o Brasil deu a volta e acabou por garantir o triunfo por 4-3. Rúben Brilhante (6m), Rui Coimbra (11m) e Léo Martins (15m) marcaram para a seleção lusa, Catarino (25m),Filipe (26m e 39m) e Rodrigo (35m) balançaram as redes para a «canarinha».



Veja as imagens: