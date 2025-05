Mário Narciso, selecionador português de futebol de praia, anunciou esta segunda-feira os 12 convocados para a Liga Europeia.

Campeão em título, Portugal joga com a Turquia, França e Polónia no Grupo B. A Seleção Nacional reúne-se este domingo, na Cidade do Futebol.

A primeira etapa da prova, entre 23 e 25 de maio, realiza-se em Real Plaza de Toros, em Puerto de Santa Maria, Andaluzia.

Eis os convocados de Portugal:

Guarda-redes: Diogo Dias (Sótão) e Pedro Mano (AD Buarcos).

Fixo: Bernardo Lopes (Sótão) e Rui Coimbra (Sótão).

Ala: André Lourenço (Buarcos 2017), Bê Martins (Buarcos 2017), Jordan Santos (Sótão), Rodrigo Pinhal (Alfarim) e Rúben Brilhante (Sótão).

Pivô: Tim (Vila Flor), Léo Martins (Buarcos 2017) e Miguel Pintado (Buarcos 2017).