A Seleção Nacional de Futebol de Praia de Portugal venceu esta sexta-feira a Bielorrússia por 5-4 e assegurou o primeiro lugar do Grupo B da Liga Europeia, garantindo também a presença na Superfinal da competição.

Num encontro equilibrado, a formação orientada por Bruno Torres respondeu sempre às desvantagens iniciais e acabou por superiorizar-se graças aos golos de Rúben Brilhante, Fábio Costa (bis), Tim e Bê Martins. Bê, recorde-se, tinha sido eleito na véspera para o Melhor Cinco do Mundo de 2025.

Com este triunfo, Portugal segue agora para as meias-finais da etapa deste sábado, depois de fechar a fase regular só com vitórias.