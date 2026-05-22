Futebol de Praia
Há 27 min
Futebol de praia: Portugal vence Bielorrússia e garante presença na Superfinal
Seleção Nacional de futebol de praia terminou no primeiro lugar do Grupo B após triunfo por 5-4
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Seleção Nacional de futebol de praia terminou no primeiro lugar do Grupo B após triunfo por 5-4
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A Seleção Nacional de Futebol de Praia de Portugal venceu esta sexta-feira a Bielorrússia por 5-4 e assegurou o primeiro lugar do Grupo B da Liga Europeia, garantindo também a presença na Superfinal da competição.
Num encontro equilibrado, a formação orientada por Bruno Torres respondeu sempre às desvantagens iniciais e acabou por superiorizar-se graças aos golos de Rúben Brilhante, Fábio Costa (bis), Tim e Bê Martins. Bê, recorde-se, tinha sido eleito na véspera para o Melhor Cinco do Mundo de 2025.
Com este triunfo, Portugal segue agora para as meias-finais da etapa deste sábado, depois de fechar a fase regular só com vitórias.
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