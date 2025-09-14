A seleção feminina de futebol de praia conquistou este domingo a Liga Europeia de 2025, ao vencer a Espanha por 4-2, no jogo decisivo da Superfinal, que se disputou em Viareggio, na Itália.

A defesa Flores revelou-se decisiva para o sucesso de Portugal, ao marcar três dos quatro golos, aos 7, 14 e 27 minutos (um em cada período), tendo a avançada Carolina fechado a contagem, aos 31, enquanto as espanholas concretizaram por Manau(22m) e Andrea Miron (25m).

Depois de ter perdido a final de 2023, precisamente frente à Espanha (2-3), e a de 2024, perante a Polónia (1-5), Portugal conseguiu erguer pela primeira vez o troféu, na terceira final consecutiva que disputou.

«Como falei desde o primeiro dia, era esse o objetivo, ser campeão. Como dizem que sou muito chato: não paramos por aqui. Agora é sempre assim, campeão sempre, o trabalho terá que ser este, dar continuidade. Espero que em Portugal cresça no feminino porque o trabalho está a ser bem feito», assinalou o selecionador Alan Cavalcanti.

A Espanha, que eliminou nas meias-finais a Polónia, ao bater a anterior campeã por 2-0, ainda conseguiu recuperar de uma desvantagem de dois golos, mas não conseguiu contrariar a reação da equipa treinada por Alan Cavalcanti na parte final do encontro.

«Difícil foi, mas elas conseguiram tornar fácil, porque estávamos sempre na frente, com o empate ficou um pouco difícil, mas concentraram-se e resolvemos tudo de novo, foi uma vitória superjusta e ninguém tem nada a falar. Chegámos à final e somos campeões», afirmou o treinador.

Na primeira fase, Portugal venceu a Suíça, por 4-3, no desempate por grandes penalidades (após igualdade 3-3 no fim do tempo regulamentar e do prolongamento), e a Polónia, por 2-1, assegurando o primeiro lugar do Grupo A, antes de se impor nas meias-finais à Ucrânia, por 3-1.

«Este era o jogo mais ambicionado, não importa como foram os três golos que marquei, mas deram para ajudar e isso é o mais importante. Não vejo isso como algo individual, porque este é um jogo coletivo e o que importa é a vitória, foi a conquista de um troféu, que era a terceira vez que disputávamos», observou Flores.