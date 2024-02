Portugal faz, esta sexta-feira, a estreia no Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, prova que se realiza no Dubai.



O primeiro jogo da seleção orientada por Mário Narciso é contra o México, às 13h00. Pode seguir o jogo AO MINUTO, aqui.



Além dos mexicanos, Portugal tem ainda Omã e o Brasil, pentcampeão mundial, como oponentes no grupo D.