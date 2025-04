A Seleção Nacional de futebol de praia já conheceu os adversários para o Campeonato do Mundo da modalidade que vai decorrer nas Ilhas Seicheles.

No sorteio que decorreu esta sexta-feira em Victoria, capital das Seicheles, ficou decidido que os comandados por Mário Narciso vão defrontar a estreante Mauritânia, bem como as seleções do Irão e Paraguai.

Portugal vai abrir a competição frente ao Paraguai, dia 1 de maio às 16h30. Jogam depois com a Mauritânia no dia 3 de maio às 16h e enfrentam o Irão no último duelo da fase de grupos dia 5 de maio, às 13h30.

O Campeonato do Mundo de futebol de praia vai ser jogado de 1 a 11 de maio de 2025 nas Ilhas Seicheles. De recordar, Portugal já venceu a competição por três ocasiões, a primeira em 2001, depois já sob a alçada da FIFA, em 2015 e em 2019.

Confira aqui todos os grupos:

Grupo A - Seicheles; Bielorrússia; Guatemala e Japão.

Grupo B - Mauritânia; Irão; Portugal e Paraguai.

Grupo C - Espanha; Senegal; Chile e Taiti.