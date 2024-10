O plantel da equipa de futebol praia do Sp. Braga reagiu com «tristeza» e «revolta» à decisão do clube de suspender o projeto que dominou a modalidade, a nível nacional, nos últimos anos.

«Hoje é um dia triste e de revolta. Foi-nos comunicado por surpresa, no dia de ontem e através de uma mensagem de texto, que o projeto do SC Braga terminou. Ainda sem muitas palavras para reagir a uma notícia desta dimensão, acreditamos que a direção tratará de dar as devidas justificações que, válidas ou não, não nos retira a frustração de ver algo tão grande ser destruído desta maneira», começa por referir o comunicado conjunto dos jogadores.

O plantel recorda que a decisão foi tomada em cima do maior ano de sucesso da equipa. «Num ano em que se conquistou todos os títulos possíveis, a nível nacional e europeu, é decidido finalizar a modalidade mais titulada da história do clube e do futebol de praia», acrescenta.

Os jogadores acreditam que o clube vai acabar por apresentar uma justificação para ter avançado com esta decisão, mas não deixam de manifestar surpresa e indignação. «Por muitas justificações que as pessoas do clube possam dar, nenhuma vai ser compreensível, nem para nós, nem para os adeptos e simpatizantes. Os mesmos ficarão marcados por este triste momento. A impotência de recebermos esta notícia é enorme», destacam ainda os jogadores.

A finalizar a mensagem, publicada nas redes sociais, os jogadores deixam uma mensagem de agradecimento aos adeptos que apoiaram aquele que foi «o melhor clube do mundo da modalidade».