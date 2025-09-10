A seleção portuguesa de futebol de praia consentiu esta quarta-feira a segunda derrota na Superfinal da Liga Europeia, desta feita, diante da anfitriã Itália (3-6), resultado que deixa os portugueses, ainda com um jogo por disputar, desde já afastados das meias-finais de uma competição em que são os atuais detentores do título.

Esta quarta-feira, em Viareggio, Portugal chegou ao final do primeiro período a perder por 1-0, ainda animou com um golo de Vasco Gonçalves, na marcação de um livre direto, mas depois os italianos dispararam no marcador, chegando rapidamente aos 4-1.

Léo Martins, com dois golos no último quarto, ainda deu alguma esperança, ao reduzir a diferença para 3-5, mas a última palavra foi mesmo da equipa da casa que encerrou o jogo com o 6-3.

Um resultado que, juntamente com a derrota diante da Bielorrússia (3-4), na ronda inaugural, deixa os portugueses, com zero pontos, já sem possibilidades de lutar pela defesa do título.

Portugal despede-se, assim, desta competição, já esta sexta-feira, com o último jogo da fase de grupos diante da França (13h00).

A classificação do Grupo A: Bielorrússia, 6 pontos; Itália, 4; França e Portugal, 0.