A estreia Guatemala num Mundial de Futebol de Praia contou com a presença de um só adepto, até porque o torneio decorre no arquipélago africano de Seicheles – banhado pelo Oceano Índico – a quase 18 mil quilómetros de distância deste país da América Central.

Uma vez que não existem voos diretos – e as viagens são raras, dispendiosas e podem levar até dois dias – é natural que os adeptos da Guatemala sejam forçados a assistir à estreia pela televisão.

Todavia, David Rabanales enfrentou as contrariedades e embarcou rumo às Seicheles. Por isso, faz furor, orgulhosamente envergando a bandeira da Guatemala. Conhecido pela simpatia, é motivo de interesse junto da organização do Mundial.

Da estreia deste país ficam as derrotas com Japão (6-2) e Bielorrússia (12-3), além da vitória frente aos anfitriões de Seicheles (3-4). A Guatemala terminou no 3.º lugar do Grupo A.

Para a história fica também a prestação de Miguel Gonzalez, de 32 anos, que conseguiu cinco golos em três encontros.

A fase de grupos do Mundial termina na tarde desta terça-feira, com os “quartos” a arrancarem na tarde de quinta-feira.

A Seleção Nacional vai medir forças com o Japão, às 13h30. Antes, a Bielorrússia joga com o Irão. Por sua vez, Senegal, Brasil, Itália e Espanha aguardam a confirmação de cruzamentos.