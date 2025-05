A seleção portuguesa de futebol de praia perdeu este sábado com o Brasil, por 3-2, e foi eliminada na meia-final do Mundial

Com um bom primeiro período, Portugal abriu o marcador através de Bernardo Lopes. No entanto, nos segundos 12 minutos o Brasil reagiu e operou a reviravolta, com golos de Thanger e Filipe.

Sem baixar os braços, Portugal foi à procura da igualdade e conseguiu chegar ao empate. André Lourenço marcou um golaço com um pontapé acrobático e voltou a colocar os portugueses em jogo.

Porém, o poderio do Brasil apareceu e Portugal não teve resposta. No último período, os brasileiros voltaram a assumir a liderança do encontro, com golo de Rodrigo, e selaram o marcador a pouco mais de quatro minutos do final. Catarino aproveitou erro da defesa portuguesa e encostou.

Portugal volta a perder mais de um ano depois. A última derrota foi a 22 de fevereiro de 2024, na altura frente à finalista Bielorrússia.

O Brasil segue em frente na competição e está na final com a Bielorrússia. No que toca a Portugal, este domingo há jogo pelo terceiro lugar, frente ao Senegal, às 15h.