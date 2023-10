O sorteio do Mundial 2024 de futebol de praia, realizado esta sexta-feira no Dubai, ditou que a seleção portuguesa vai defrontar o pentacampeão Brasil, México e Omã no Grupo D.

A prova tem lugar nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 15 e 25 de fevereiro de 2024.

O sorteio da fase de grupos do Mundial:

Grupo A

Emirados Árabes Unidos (Anfitrião)

Egito

Estados Unidos da América

Itália

Grupo B

Espanha

Irão

Taiti

Argentina

Grupo C

Senegal

Bielorrússia

Colômbia

Japão

Grupo D

Brasil

Omã

Portugal

México