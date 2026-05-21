O português Bruno Pola foi distinguido esta quinta-feira como melhor jovem jogador do mundo no futebol de praia, durante a cerimónia Beach Soccer WorldWide Stars, realizada em Cádiz, Espanha. O atleta do Sótão recebeu o prémio de «rising star», depois de se ter sagrado campeão europeu de sub-20 por Portugal, em abril.

Capitão da seleção nacional sub-20, Bruno Pola viu assim reconhecida a ascensão no panorama internacional da modalidade, numa gala em que o futebol de praia português voltou a estar em destaque.

Bê Martins integrou o cinco ideal mundial de 2025 e esteve ainda nomeado para melhor jogador do mundo. Já Alan Cavalcanti foi finalista na categoria de treinador do ano, enquanto Jamila Marreiros e Pedro Mano figuraram entre os nomeados para melhor guarda-redes.