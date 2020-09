Elinton Andrade, melhor guarda-redes do Europeu de futebol de praia, depois da conquista do título europeu.

«Quando terminou o Mundial, questionei-me: o que vamos ganhar agora? Em 2020 estamos a passar este momento delicado, que requer muita sabedoria, mas conseguimos dar este passo e agora vamos recomeçar.»

«Qualquer competição que pudermos jogar e representar esta seleção, é uma obrigação nossa vencer. Não é por acaso que somos primeiros do ranking mundial e temos o melhor jogador do mundo, o Jordan que foi eleito no ano passado.

E o melhor guarda-redes do mundo também é português. Entrego o meu coração aqui dentro. Entrego a minha vida por vocês, escolhi representar a seleção de Portugal e acho que às vezes se fala pouco disso.»