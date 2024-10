Portugal venceu a França, por 6-3, e garantiu a presença no Mundial 2025, em futebol de praia.

Na segunda ronda da última fase de grupos da qualificação, a Seleção Nacional até entrou a perder, mas ainda no primeiro tempo, o «bis» de Miguel Pintado e os golos de Jordan Santos e Bernardo Lopes confirmaram a reviravolta lusa, no encontro.

Até final, destaque para um autêntico golaço de Bê Martins, que rematou de meio-campo, completamente fora do alcance do guardião gaulês. Este sábado, Portugal mede forças com a Espanha, a partir das 15h45, para discutir o primeiro lugar no apuramento 2.

Recorde-se que o Campeonato do Mundo decorre em Vitória, nas Seychelles, entre os dias 1 e 11 de maio de 2025.