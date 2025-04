A Seleção Nacional de futebol de praia bateu este domingo a Itália por 5-3 numa partida de preparação para o Campeonato do Mundo da modalidade que vai decorrer nas Seicheles em maio.

Portugal entrou melhor na partida e chegou ao final do primeiro período a vencer por 2-0 com golos de Filipe Santos e Rúben Brilhante. No entanto, a seleção italiana reagiu no segundo período por intermédio de Alessandro Andriani.

No terceiro e derradeiro período, a Itália conseguiu empatar com o golo de Leandro Casapieri, mas Portugal reagiu com Miguel Pintado e Filipe Santos a devolverem a vantagem à equipa lusa. Até ao final, Ovidio Alla para os italianos e Rui Coimbra para os portugueses fecharam o resultado em 5-3.

Portugal volta a defrontar a Itália, na Calheta, esta segunda a partir das 17h30.

No Campeonato do Mundo de futebol de praia, a Seleção Nacional está inserida no grupo B, onde vai jogar contra o Paraguai, dia 1 de maio, a Mauritânia, 3 de maio, e o Irão, 5 de maio.

O Mundial vai decorrer nas Seicheles de 1 a 11 de maio de 2025.