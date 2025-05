Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo B da fase inicial do Mundial de futebol de praia com um pleno de vitórias, a última das quais conquistada diante do Irão, por 7-5, na terceira e última jornada da poule.

Num duelo entre duas seleções já apuradas para os quartos de final do torneio, a equipa das Quinas viu André Lourenço e Bê Martins bisarem, tendo Rui Coimbra, Jordan Santos e Miguel Pintado igualmente marcado.

Pelo Irão reduziram Mokhtari, Amiri, Mohammadpour e Nazarzadeh, este último com dois golos.

Nos quartos de final do Mundial de futebol de praia, que se realiza nas Seicheles, Portugal defronta o Japão, segundo classificado do Grupo A, atrás da Bielorrússia. O jogo está agendado para a próxima quinta-feira, às 13:30 (hora de Lisboa).