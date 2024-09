Portugal qualificou-se, na tarde desta quarta-feira, para os «quartos» da Superfinal da Liga Europeia, depois de vencer a Dinamarca, por 4-1, na segunda jornada do Grupo C.

Em Alghero, em Itália, a Seleção Nacional somou a segunda goleada consecutiva, juntando este triunfo àquele conseguido ante a Chéquia (9-1).

Ainda assim, esta tarde, os golos apenas surgiram no segundo parcial, por Rui Coimbra (13 minutos), Jordan Santos (15), pelo guarda-redes Pedro Mano (21) e por Miguel Pintado (24).

No derradeiro período, a Dinamarca ainda reduziu pelo guarda-redes Oliver Levin, aos 31 minutos.

Assim, Portugal soma seis pontos, mais três do que a Polónia, a última adversária na fase de grupos. No terceiro lugar do Grupo C está a Chéquia, com um ponto, seguida pela Dinamarca (0).

No rescaldo, o selecionador Mário Narciso exigiu foco e o selar da liderança do grupo.

«Se ficarmos em primeiro, apanharemos um dos segundos classificados das outras séries, o que à partida será sempre uma tarefa mais fácil. Mas, a Polónia é a mais forte do grupo, embora tenha perdido. Somos mais fortes que eles, mas é isso que teremos de demonstrar amanhã [quinta-feira]», argumentou.

O Portugal-Polónia está agendado para as 14h30 desta quinta-feira.