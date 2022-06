O Casa do Benfica de Loures (CB Loures) venceu este domingo a Taça Europeia de clubes de futebol de praia, após bater o Sp. Braga, por 3-1, na final do torneio que se disputou na Nazaré.

Foi o primeiro título da equipa da delegação do Benfica, que sucede, desta forma, aos russos do Kristall, vencedores das últimas duas edições, e aos próprios bracarenses, única equipa portuguesa que já tinha conseguido inscrever o nome na lista de vencedores, em 2017, 2018 e 2019.

No campo principal da praia da Nazaré, o CB Loures adiantou-se no marcador por Paulinho (7m), mas o Sp. Braga voltou a igualar o marcador ainda antes do final do primeiro período, por Léo Martins (10m).

Após um segundo período sem golos para qualquer um dos lados, as duas equipas voltaram ao areal para decidir tudo nos últimos 12 minutos e foi o CB Loures quem se superiorizou, com golos de Tiago Batalha (26m) e Miguel Pintado (32m).

O CB Loures tinha passado o grupo C da competição em primeiro lugar, mas com apenas dois triunfos, frente aos espanhóis do Recreativo Huelva (4-3) e aos búlgaros do MFC Spartak (10-2), além de um desaire perante os moldavos do Nistru (4-3).

Depois, o conjunto lisboeta superou, na quinta-feira, aos italianos do Pisa BS com um triunfo por 3-1, nos oitavos de final, os espanhóis do Levante na sexta-feira, nos quartos de final, por 3-2 (após prolongamento) e os israelitas do Falfala BSC, nas meias-finais, por 5-3.

Entre as restantes equipas portuguesas em competição, o Sporting foi a única, além dos minhotos e do conjunto de Loures, a superar a fase de grupos, mas foi eliminado logo nos oitavos de final, com uma derrota por 5-3, frente ao Falfala BSC.

Na competição feminina, o Terrassa venceu o Playas San Javier por 5-3 numa final totalmente espanhola, sucedendo ao Madrid CFF para tornar-se na sétima equipa vencedora em outras tantas edições da Taça europeia feminina de clubes de futebol de praia.

A melhor equipa portuguesa na competição das mulheres foi a AD Pastéis, única a qualificar-se para os quartos de final, fase onde cedeu com uma derrota por 7-0 frente às espanholas do Playas San Javier.

A Taça Europeia de clubes de futebol de praia é um torneio anual, em que participam os campeões nacionais e melhores classificados dos campeonatos nacionais da modalidade na Europa, de modo semelhante à Liga dos Campeões de futebol.