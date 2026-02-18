As competições da Associação de Futebol de Leiria (AFL) vão recomeçar em 6 de março, após terem sido suspensas devido aos efeitos do mau tempo, anunciou a Direção da instituição.

Adiados desde o dia 29 de janeiro, os jogos das várias provas distritais vão começar a ser disputados a partir do próximo mês, implicando, contudo, o sacrifício das Taças Distrito de Leiria, para aliviar os constrangimentos do calendário desportivo.

«No seguimento do levantamento efetuado do estado das instalações desportivas, levantamento da perspetiva de retoma da atividade desportiva, contactos efetuados com municípios com mais infraestruturas desportivas afetadas e auscultação dos clubes através de reuniões, a Direção da Associação de Futebol de Leiria decidiu proceder à retoma das provas distritais», lê-se no comunicado divulgado esta quarta-feira.

O regresso à competição será faseado, começando pelo futsal, no dia 6 de março, concretamente os campeonatos de seniores femininos e juniores e juvenis masculinos.

As competições seniores de futebol masculino retomam nos dias 7 e 8 de março.

Praticamente todas as competições vão recomeçar ou arrancar até ao fim do mês de março, com uma exceção: as Taças Distrito de Leiria de futebol e futsal foram canceladas nos diferentes escalões.

A decisão foi tomada «tendo em consideração a necessidade da realização das jornadas das provas que definem subidas e descidas de divisão nas datas disponíveis», pelo que as datas reservadas às taças serão utilizadas para esse fim.

A AFL acrescenta que as jornadas em falta serão reagendadas pela ordem inicialmente definida, por ocasião do sorteio.

A instituição admite que o calendário apresentado poderá sofrer alterações, «em virtude de algum fator relevante que comprometa a indicação agora efetuada».

Segundo o presidente da AFL, Carlos Mota Carvalho, mais de 90 dos 125 clubes da associação sofreram danos graves e muitos continuam sem eletricidade duas semanas após a tempestade Kristin.

Cerca de 75 por cento das instalações desportivas dos clubes com equipas de futebol e futsal inscritas na AFL ficaram danificadas na sequência do mau tempo.