Não foi um fisioterapeuta. Não foi um massagista. Foi, sim, um guarda da Guarda Nacional Republicana (GNR) a prestar auxílio a um jogador em dificuldades físicas durante um jogo de futebol.

O momento aconteceu no sábado, no encontro entre o Souto e Gondomar, clube do concelho de Guimarães, e a equipa de sub-23 do Santa Eulália de Vizela. Luís Manso foi o protagonista do momento.

«Uma imagem que vale mais que mil palavras. Agente da GNR prestou auxílio a um atleta dos sub-23 do Santa Eulália no jogo frente ao Souto e Gondomar. O CCD de Santa Eulália agradece a atuação do agente da GNR que ajudou o nosso atleta, num momento em que passava por dificuldades físicas», começou por referir o Santa Eulália, numa publicação através da rede social Facebook, frisando ainda que «é com atitudes destas que o futebol será sempre mais que futebol, graças a atitudes de pessoas de bem». «É um agente da GNR que estava a prestar o seu serviço à segurança no jogo, mas que também não hesitou e prestou a sua ajuda como cidadão, com um enorme gesto», rematam.

Também o Souto e Gondomar não ficou indiferente ao momento e prestou o seu agradecimento: «um gesto de fair-play que valorizamos e agradecemos a este agente de autoridade, Luís Manso».

O Souto e Gondomar venceu os sub-23 do Santa Eulália por 3-1, em jogo a contar para a segunda jornada da série D da 1.ª Divisão da AF Braga, o mais baixo escalão do futebol distrital bracarense.