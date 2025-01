Da Divisão de Elite de Aveiro chega um golo que promete correr o mundo. Miguel Mendonça, avançado do Oliveira do Bairro, recebeu um cruzamento rasteiro no interior da área do Sp. Espinho, levantou a bola e bateu o guarda-redes adversário com um remate acrobático.

O jogo, referente à 17.ª jornada do principal campeonato de Aveiro, abriu com outro belo golo dos bairradinos, esse apontado por Rafael Cruz, com um remate em arco que se revelou indefensável para o guarda-redes dos «tigres». Um destaque que só a acrobacia de Miguel Mendonça superou.

Estes dois momentos de inspiração permitiram ao Oliveira do Bairro, penúltimo classificado da Divisão de Elite, vencer na casa emprestada do Sp. Espinho (1-2), que fecha o pódio da tabela e disputa os encontros na condição de visitado em Nogueira da Regedoura.

Veja o golo de Miguel Mendonça: