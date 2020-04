A UEFA vai voltar a analisar os efeitos da pandemia de covid-19 na próxima semana.

O organismo que regula o futebol europeu agendou uma vídeoconferência com as 55 federações para terça-feira, 21 de abril, e dois dias depois haverá reunião do Comité Executivo.

Em análise vai estar, essencialmente, o problema da calendarização, depois da suspensão das provas nacionais e continentais, provocada pela pandemia de covid-19.

Aproxima-se o final do mês de abril, e a UEFA entende que é um momento oportuno para fazer um ponto de situação e analisar os cenários para uma eventual conclusão das diferentes competições.