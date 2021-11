A seleção portuguesa de sub-17 goleou a congénere da Finlândia por 6-0, esta segunda-feira, no arranque do apuramento para o Campeonato da Europa da categoria.



Portugal inaugurou o marcador em Albufeira graças a um golaço de Inês Simas. A jogadora do Benfica, na sequência de um livre direto a mais de 25 metros da baliza, atirou ao ângulo. A partir daí, marcaram ainda Leonete Correia (36m), Maria Ferreira (67m), Lara Martins (80m), Cristiana Martins (86m) e Ana Ferreira (90+4).



Refira-se que a seleção portuguesa beneficiou da expulsão de Aura Nyholm, logo aos cinco minutos, por falta sobre Leonete Correia.

Portugal volta à ação frente à Alemanha (11 de novembro), em Albufeira, e fecha o grupo com a Bósnia-Herzegovina (14 de novembro), no Estádio Algarve.



O golaço de Inês Simas: