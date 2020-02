O Sporting de Braga oficializou o regresso de Andreia Norton.



A internacional portuguesa volta a Braga, clube que deixou em 2018. A avançado de 23 anos passou pelos alemães do Sand e no ano seguinte rumou ao Inter de Milão. Porém, Andreia Norton disputou apenas cinco jogos.



De resto, os bracarenses anunciaram a contratação da jogadora com um palavrão à mistura. Ora veja: